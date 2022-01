CORR : Suez prend acte du succès de l'OPA de Veolia et modifie sa gouvernance

© AOF 2022

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ 0.00% 19.835 0.13% VEOLIA ENVIRONNEMENT -1.97% 32.36 2.29%

Une erreur s'est glissée dans une précédente dépêche sur Suez. En effet, Sébastien Daziano, actuellement Directeur de la coordination exécutive, de la sûreté et des relations institutionnelles du groupe, vient d'être nommé directeur général. Ci-dessous la dépêche corrigée.Le Conseil d'administration de Suez a déclaré avoir pris acte du succès de l'offre publique initiée par Veolia Environnement, à l'issue de laquelle cette dernière détient 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez. L'offre, compte tenu de son succès, a été réouverte le 12 janvier dernier et se clôturera le 27 janvier 2022. En conséquence, le Conseil d'administration a été recomposé à cette occasion et la direction générale a été modifiée: sa présidence a ainsi été confiée à Sophie L'Hélias, et Sébastien Daziano, Directeur de la coordination exécutive, de la sûreté et des relations institutionnelles de Suez, prend la direction générale du Groupe.