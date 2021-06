Groupe 03 juin 2021 | Europe Inclusion et égalité des droits des collaborateurs LGBT+ : SUEZ France signe la Charte d'Engagement LGBT+ de l'Autre Cercle Dans la continuité de son engagement contre les inégalités, le Groupe SUEZ annonce la signature de la Charte d'Engagement LGBT+ et s'associe à l'Autre Cercle, association de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail, qui partage la même volonté de défendre et d'appliquer une culture d'entreprise qui promeut l'inclusion et l'égalité des droits des collaborateurs LGBT+ dans toutes ses entités françaises. Cette démarche volontaire s'inscrit dans la politique de Diversité et d'Inclusion du Groupe qui poursuit ainsi son engagement contre les discriminations pour une entreprise plus inclusive et responsable.

Fort de ses 4 valeurs, la passion pour l'environnement, la priorité client, l'esprit d'équipe et en particulier le respect, le Groupe SUEZ renforce son implication en faveur de l'inclusion en soutenant l'égalité des chances et l'égalité professionnelle quelle que soit l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les différences visibles ou invisibles[1], en luttant contre toutes formes de discrimination et de préjugés. Avec la signature de cette charte, SUEZ réaffirme son implication et sa responsabilité à agir collectivement, dans la transparence, afin de garantir à tous un environnement de travail de confiance et de sécurité, notamment en sensibilisant les équipes, en adressant ce sujet sans tabou et en luttant contre toutes formes de discrimination et de préjugés. En partenariat avec l'association l'Autre Cercle, SUEZ rejoint les 160 signataires de cette charte, et adhère à quatre engagements fondamentaux : Créer un environnement inclusif pour les collaboratrices et collaborateurs LGBT+

Veiller à une égalité de droit et de traitement entre tous les collaborateurs quelles que soient leur orientation sexuelle et identité de genre

Soutenir les collaboratrices et collaborateurs victimes de propos ou d'actes discriminatoires

Mesurer les avancées et partager les bonnes pratiques pour faire évoluer l'environnement professionnel général



Parce que la diversité est source de richesse, nous sommes convaincus du rôle de la société civile pour faire bouger les lignes. L'inclusion de tous nos salariés, condition sine qua non d'un vivre ensemble bienveillant, est un devoir pour l'entreprise. Chez SUEZ, nous voulons voir chacun respecté dans sa différence, libre d'évoluer sans aucune discrimination, libre d'assumer, quel que soit notamment son genre ou son orientation sexuelle. La signature de la Charte de L'Autre Cercle est un pas de plus dans cette lutte contre toutes les discriminations et en particulier envers les personnes LGBT+. Jean-Marc Boursier ,DGA Groupe - Région France et Opérations

Christophe Berthier, Président de la Fédération de L'Autre Cercle : « Aujourd'hui les personnes LGBT+ sont l'objet de multiples discriminations, tant dans la vie quotidienne que professionnelle. C'est pourquoi, nous sommes heureux de l'engagement de SUEZ à nos côtés en signant la Charte, véritable témoignage de l'engagement sociétal et éthique du Groupe. »



Catherine Tripon, Porte-parole nationale et co-animatrice de la Charte d'Engagement LGBT+ de L'Autre Cercle: « Une culture inclusive ne se décrète pas, elle se construit durablement. L'évolution de notre société en matière d'acceptation et de droits ouverts aux personnes LGBT+ et l'aspiration des nouvelles générations à être elles-mêmes, sans s'effacer comme leurs aînés, bouleversent les modes de management, font se croiser la vie privée et la vie professionnelle et viennent impacter le corps social au travail. En signant cette Charte, SUEZ rejoint un réseau d'organisations engagées. »

