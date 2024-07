SUEZ figure parmi les principaux prestataires mondiaux de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit : - collecte, traitement et valorisation des déchets banals et spéciaux (41%) ; - distribution d'eau potable et traitement des eaux usées (38,6%) ; - traitement des eaux au profit des clients industriels (19,7% ; WTS) ; - autres (0,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (28,1%), Europe (33,3%) et autres (38,6%).

Secteur Services et équipements environnementaux