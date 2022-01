SUEZ : 18/01/2022 - Le Conseil d'administration de SUEZ prend acte du succès...

Biographie du Directeur général

Sébastien Daziano

Sébastien Daziano est diplômé de Sciences Po et ancien élève de l'ENA. Il a été sous-préfet à Nancy, conseiller des affaires étrangères en charge de la Turquie au Quai d'Orsay, chef de cabinet du ministre du commerce extérieur, et conseiller pour la sécurité du ministre de l'intérieur. Il fut ensuite directeur des finances de la préfecture de police, puis de la direction générale de la police nationale. Il a rejoint, depuis mai 2019, le groupe SUEZ comme directeur de la coordination exécutive, des relations institutionnelles et de la sûreté. Il a été maître de conférences en économie à Sciences Po de 2005 à 2018.

Contacts: Tiphaine Hecketsweiler Isabelle Herrier Naufle

SUEZ :

