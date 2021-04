SUEZ : accord de cession avec Cleanaway des activités Recyclage et Valorisation en Australie

Suez a signé un accord de cession de son activité Recyclage et Valorisation en Australie à Cleanaway Waste Management Limited (Cleanaway). Cet accord s'inscrit pleinement dans le plan stratégique Suez 2030, a souligné le numéro deux mondial des services à l'environnement. Selon ce dernier, cet accord permet spécifiquement à Veolia de prendre le contrôle de cet actif, à travers une offre publique, notamment sur la base de la proposition faite par Suez à Veolia le 21 mars 2021, ou à travers une acquisition directe des activités australiennes R&V (Recyclage et Valorisation).



Aux termes du contrat, dans certains cas, une sélection de centres d'enfouissement techniques et de stations de transfert dans la région de Sydney serait néanmoins vendue à Cleanaway, a précisé Suez.



Le groupe français a précisé que les négociations avec Cleanaway avaient démarré depuis plusieurs mois et ont abouti à un accord.



Par ailleurs, Suez a remercié Cleanaway pour sa volonté d'aboutir et pour avoir pris en compte le contexte actuel, notamment pour toujours laisser la possibilité à Veolia d'acquérir cet actif.



L'accord signé avec Cleanaway porte sur une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars australiens, représentant un multiple implicite de 12,9 fois son Ebitda 2020 (11,7 fois son Ebitda 2020 normatif).



Suez a souligné que cette valeur démontrait la pertinence de sa stratégie de rotation d'actifs dans le cadre du plan stratégique Suez 2030. L'offre de Cleanaway permet d'atteindre cet objectif de création de valeur dans l'intérêt social du groupe, a ajouté la société.