SUEZ : développe son expertise dans le démantèlement et la valorisation des éoliennes avec un objectif de valorisation proche de 100%

L'énergie éolienne joue un rôle majeur à l'échelle mondiale dans la transition vers des énergies décarbonées. Avec un taux de recyclage de 85% à 90%, le marché de l'éolien doit aller plus loin dans ses démarches d'économie circulaire. Déjà engagé depuis plusieurs années dans le démantèlement des Déchets Electriques et Electroniques (DEEE), des avions et véhicules hors d'usage, SUEZ accompagne désormais les opérateurs énergétiques et les fabricants dans le recyclage des éoliennes en fin de vie.

Après 15 à 20 ans d'exploitation, les éoliennes doivent être remplacées par des équipements de nouvelle génération, plus performants et plus puissants. En France, environ 1 500 turbines devront être démontées dans les cinq ans à venir1. En amont de la réglementation nationale visant le recyclage obligatoire pour 2023, SUEZ accompagne déjà les gestionnaires de parcs et les fabricants dans la valorisation des éoliennes de première génération. En effet, depuis juin 2019, SUEZ met en œuvre son expertise de démantèlement sur les chantiers. Le Groupe a, par exemple, opéré, avec un gestionnaire de parc national, deux chantiers de démantèlement d'éoliennes de 1ère génération à Port-La-Nouvelle, près de Narbonne (11), avec un taux de valorisation de 98 % dont 97 % en valorisation matière.

Une fois les éoliennes démontées, SUEZ extrait les différentes matières (acier, cuivre, aluminium, câbles, fibre de verre, déchets d'équipements électriques et électroniques) et les oriente vers les filières de recyclage les plus adaptées en tenant compte de l'empreinte environnementale du transport. Tous les flux de matières sont rigoureusement identifiés et tracés jusqu'à leur recyclage, et un bilan matières complet est remis au gestionnaire du parc. Cette valorisation permet d'éviter l'extraction de ressources fossiles et de matières vierges rares.



SUEZ propose également une assistance technique sur le démantèlement et la valorisation des pales d'éoliennes et a déjà recyclé plus d'une vingtaine de pales allant jusqu'à 50 mètres de long sur divers chantiers à travers la France. Le Groupe intervient également auprès de turbiniers sur la logistique et le recyclage de matériaux déjà démantelés. En 2021, plusieurs projets de démantèlement sont programmés sur des éoliennes équipées de pales de 25 à 40 mètres de long.



SUEZ fait également partie du projet « ZEBRA », piloté par l'IRT Jules Verne, pour le développement de pales éoliennes en matériaux composites 100% recyclables. Ce projet lancé en septembre 2020, rassemble des acteurs industriels et des centres de recherche, et vise à démontrer la faisabilité technico-économique et environnementale de pales d'éoliennes en thermoplastique, dans une approche d'éco-conception afin de faciliter le recyclage.