SUEZ : et Schneider Electric créent une Joint-Venture pour renforcer leur rôle majeur dans le développement de solutions digitales innovantes dans le domaine de l'eau

Les Groupes SUEZ et Schneider Electric annoncent la création d'un leader du digital water pour développer et commercialiser une offre commune de solutions digitales innovantes pour la gestion du cycle de l'eau. Cette Joint-Venture accompagnera les opérateurs municipaux de l'eau tout comme les industriels dans l'accélération de leur transformation digitale, en mettant à leur disposition un ensemble de solutions logicielles uniques sur le marché pour la planification, l'exploitation, la maintenance et l'optimisation des infrastructures de traitement de l'eau.

L'offre de cette nouvelle entité d'édition de solutions logicielles dédiées au Digital Water donnera aux clients, l'accès à une banque de logiciels applicatifs visant à optimiser et rendre leurs installations et réseaux plus performants, plus résilients et plus durables : réduction des fuites, performance des réseaux, économies d'énergie, augmentation de la durée de vie des installations, préservation des milieux naturels, amélioration de l'empreinte environnementale des systèmes d'eau, etc.

Cette Joint-Venture, dont la création interviendra une fois obtenues toutes les autorisations des autorités de concurrence compétentes, s'appuiera à la fois sur l'expertise de SUEZ dans les métiers de l'eau et son expérience en matière de solutions digitales, et sur le savoir-faire de Schneider Electric dans le domaine des développements logiciels pour les solutions numériques d'eau, de la gestion de l'énergie et d'automatismes.

Notre vision commune et l'expertise complémentaire de Schneider Electric et de SUEZ permettront de renforcer notre agilité et notre leadership sur le marché en forte croissance du Digital Water. La création de cette Joint-Venture s'inscrit pleinement dans notre plan stratégique SUEZ 2030 qui prévoit de déployer les dernières technologies afin de proposer à l'ensemble de nos clients des solutions 100 % durables et à impact positif sur la santé, la qualité de vie, l'environnement et le climat.

Peter Herweck, Directeur Général Industrial Automation de Schneider Electric : « En combinant l'expertise de SUEZ dans les métiers de l'eau aux capacités d'EcoStruxure, la plateforme logicielle ouverte et inter-opérable de Schneider Electric, nous créons de nouvelles solutions et de nouveaux services pour faire accéder nos clients aux informations clés leur permettant de gérer plus efficacement leurs processus et leurs assets. Avec cette Joint-Venture, nous nous réjouissons de devenir le partenaire numérique des acteurs du cycle de l'eau pour plus de résilience et de développement durable. »

AQUADVANCED®, la suite logicielle temps réel de SUEZ, répond à l'ensemble des enjeux du cycle de l'eau. Elle permet d'optimiser la gestion et le pilotage des réseaux et des usines d'eau et d'assainissement grâce, notamment, au contrôle optimisé et prédictif des infrastructures. Par l'utilisation des data science, les solutions AQUADVANCED® combinent l'expertise historique d'un opérateur d'eau aux meilleures méthodes de traitement de la donnée.

EcoStruxure, la plateforme logicielle de Schneider Electric, permet une supervision en temps réel de données issues de multiples applications et leur partage entre les différentes fonctions de l'entreprise. La plateforme permet ainsi d'augmenter rapidement les performances opérationnelles, de renforcer le contrôle de la qualité, de réduire les consommations d'énergie et de matières premières, d'améliorer la maintenance et d'accroître la rentabilité de l'entreprise.