Groupe 01 février 2022 SUEZ ouvre une nouvelle page de son histoire : acquisition de SUEZ par le Consortium d'actionnaires et prise de fonction de la directrice générale, Sabrina Soussan Le Consortium d'actionnaires composé de Meridiam, de GIP et du Groupe Caisse des Dépôts a finalisé le 31 janvier 2022 l'acquisition de SUEZ, conformément à l'accord de rapprochement entre SUEZ et Veolia du 14 mai 2021 et à la promesse d'achat du 29 juin 2021.

Acteur majeur des services à l'environnement, en France et à l'international, SUEZ compte sur l'expertise et l'engagement de 35 000 femmes et hommes déterminés à accompagner au plus près les collectivités et les industriels dans la gestion de l'eau, des déchets et de l'air. Avec un chiffre d'affaires de près de 7 milliards € comprenant les activités Eau et Recyclage et Valorisation France de SUEZ, des actifs internationaux en Italie, Europe Centrale, Afrique dont le Maroc, Asie centrale, Inde, Chine et Australie, ainsi que des activités mondiales numériques et environnementales, SUEZ dispose de solides perspectives de croissance et des capacités d'innovation en France et à l'international.



Comme annoncé le 30 novembre 2021, Sabrina Soussan prend ce jour les fonctions de directrice générale de SUEZ. En tant que Directrice générale, Sabrina Soussan s'attachera à la mise en oeuvre de la stratégie de SUEZ, qui sera définie en commun avec le futur conseil d'administration au travers d'un plan de développement ambitieux dans ses deux principaux métiers que sont l'eau et la gestion des déchets. Elle sera également chargée de la mise en place d'une politique de transition écologique de premier plan, qui est au coeur de l'identité du groupe et des attentes de ses salariés, en France comme à l'international.



Les actionnaires du Consortium déclarent : « Ce jour marque le début d'un nouveau chapitre pour SUEZ. En notre qualité d'actionnaires, nous serons aux côtés des 35 000 collaborateurs qui font de SUEZ une formidable entreprise, pour un projet de croissance fédérateur et ambitieux. Centré sur le service au client, ce projet développera le Groupe, dans ses deux métiers historiques, l'eau et les déchets, en France comme à l'international. Avec Sabrina Soussan, nous avons nommé une dirigeante de culture internationale et expérimentée. Elle a toute notre confiance et pourra s'appuyer sur les nombreux atouts du Groupe, à commencer par des équipes de qualité et engagées. »

Je suis très heureuse et fière de rejoindre cette grande entreprise de services qu'est SUEZ. Elle dispose d'atouts majeurs - des équipes internationales de grande compétence, un sens du client, une situation financière solide, une R&D reconnue, des actionnaires de long terme - pour continuer de se développer dans des métiers transformés par la digitalisation et par les responsabilités croissantes en matières sociale et environnementale.

Je remercie les actionnaires pour la confiance qu'ils m'accordent. C'est une chance, avec toutes les femmes et les hommes de SUEZ, de pouvoir mettre en oeuvre un projet ambitieux au service de l'ensemble des parties prenantes Sabrina Soussan ,Directrice générale de SUEZ

Sabrina Soussan est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aéronautique. Après avoir débuté sa carrière chez Renault en France, Sabrina Soussan a occupé des fonctions opérationnelles et de management, à l'international, chez Siemens Automotive, Siemens Building Technologies, puis chez Siemens Mobility à partir de 2013. En 2017, elle devient Directrice générale de la filiale Transport du groupe Siemens. Elle est devenue Directrice générale du groupe international Suisse dormakaba début 2021. Elle occupe un mandat d'administrateur au conseil du groupe américain ITT depuis 2018.