Séïsme à Haïti : une mission Aquassistance et le soutien de la Fondation SUEZ pour accompagner l'ONG ACTED dans son intervention d'urgence

Le 14 août dernier, un séisme d'une magnitude de 7,2 a frappé Haïti, plus précisément les départements du Sud, de la Grand'Anse et de Nippes. Le séisme a entraîné l'effondrement et la destruction de nombreuses infrastructures et habitations et fait plus de 2 200 décès et plus de 12 000 blessés.

137 000 familles ont été affectées par le tremblement de terre dans les départements du Sud, de la Grand'Anse et de Nippes. Environ 500 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence et le passage de la dépression tropicale Grace (16 et 17 août) a déclenché des inondations et créé des risques supplémentaires pour la sécurité des maisons endommagées et des personnes laissées sans abri par le séisme. De nombreux bâtiments publics tels que des hôpitaux, des écoles et des églises ont subi de nombreux dégâts ou se sont complètement effondrés.



Aquassistance, ONG des salariés et retraités SUEZ, a mobilisé une mission d'urgence auprès d'ACTED, ONG partenaire d'Aquassistance et de la Fondation SUEZ, qui a apporté un soutien d'urgence pour l'accès à l'eau potable et l'hygiène. ACTED est présente depuis 2004 en Haïti et a une connaissance poussée de la Grand'Anse et du Sud du fait des différents projets et interventions menés depuis près de 10 ans dans la zone ainsi qu'une réelle expertise dans la gestion des urgences à la suite de catastrophes climatiques.

La mission d'Aquassistance porte sur l'affinement de l'évaluation des besoins en eau et assainissement dans les trois départements Grand'Anse, Sud et Nippes, le renforcement des équipes mobiles Eau, Hygiène et Assainissement d'ACTED, l'établissement d'un état des lieux des installations d'adduction gérées par la Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) dans les régions sinistrées pour établir, le cas échéant, un programme de réparations, réhabilitations et/ou remise en service d'urgence et à moyen terme. Cette mission, assurée par deux bénévoles connaissant bien Haïti, doit permettre l'évaluation des besoins en stations mobiles (UTE) et l'étude de faisabilité, en cas de besoin, d'une seconde mission d'Aquassistance.



Le soutien de la Fondation SUEZ à ACTED permettra de poursuivre et étendre les activités existantes et planifiées d'accès à l'eau : installation de réservoirs pour que les populations affectées aient accès à de l'eau potable pour leur usage personnel ; alimentation quotidienne des réservoirs par le biais de distributions d'eau via watertrucking ; installation de 5 unités de traitement de l'eau. Ces unités de traitement ont déjà permis de remplir 1 000 sachets d'eau d'un litre chacun qui ont ensuite été distribués aux populations de Camp-Perrin et Cavaillon ; distribution de kits d'hygiène, plus de 4 500 pastilles de potabilisation de l'eau (Aquatab) ont déjà été distribuées dans la ville de Jérémie et environ 500 kits d'hygiène y ont été prépositionnés de concert avec UNICEF ; poursuivre les premières interventions de réparation des réseaux d'abduction, de distribution et des systèmes de captage d'eau qui ont débuté avec la réparation des lignes de distributions dans la commune de Cavaillon.