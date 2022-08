Suez : A suivre aujourd'hui

Dans un communiqué, Suez annonce avoir pris bonne note de l'accord trouvé entre Veolia et Macquarie concernant l'acquisition des anciens actifs de Suez R&R au Royaume-Uni. Cet accord est conditionné à l'exercice par Suez de son droit de premier refus, en plus des autorisations réglementaires à obtenir des autorités de concurrence.



Suez confirme son intérêt à racheter les anciens actifs de Suez R&R au Royaume-Uni et va étudier en détail les conditions de l'accord conclu avec Macquarie, à la suite de quoi Suez décidera ou non d'exercer son droit de premier refus.



A réception de la notification par Veolia, Suez disposera d'un délai de 30 jours ouvrés pour acquérir ces actifs aux mêmes termes et conditions que ceux proposés par Macquarie.