Suez : Antea Group et batiRIM®, Groupe SUEZ, mettent le digital au service de la déconstruction et de la réhabilitation des bâtiments

Face aux attentes sociétales croissantes en matière de protection de l'environnement et de préservation des ressources, Antea Group, société internationale experte dans la maîtrise d'œuvre de déconstruction et de désamiantage, et batiRIM®, joint-venture créée par SUEZ et Resolving, start-up spécialisée dans l'accélération digitale des métiers de l'immobilier et de la construction, annoncent la signature d'un partenariat. Celui-ci proposera aux acteurs du BTP une solution de déconstruction sélective afin de maximiser le réemploi et le recyclage des déchets. Cette démarche s'appuie sur un outil de modélisation unique, RIM® (Ressource Information Modeling) qui permettra à Antea Group d'élargir son offre de services pour les projets de déconstruction et de réhabilitation au service de l'économie circulaire.

Les outils numériques sont incontournables pour optimiser la déconstruction sélective d'un bâtit et assurer cette mutation. C'est pourquoi Antea Group a choisi de s'associer à batiRIM® et de proposer le diagnostic digitalisé des Produits-Equipements-Matériaux-Déchets avec l'outil RIM® dans son offre de service. Ce diagnostic permettra de quantifier, qualifier et cartographier les flux de produits et de matières issus de bâtiments en rénovation, réaménagement ou déconstruction et d'évaluer, avant même le début des travaux, leur potentiel de réemploi, de réutilisation et de recyclage. Ce diagnostic est la pièce maîtresse pour définir la stratégie Economie Circulaire grâce à l'utilisation des données collectées sur le terrain, et ainsi répondre aux nouveaux enjeux réglementaires.

Grâce à cet outil, Antea Group sera en mesure d'utiliser les données, les référentiels et les plans constitués lors du diagnostic PEMD digitalisé pour organiser le chantier de curage ou de déconstruction sélective avec les différents intervenants. L'outil permet également d'intégrer les plans des bâtiments dans une interface numérique, en 2D ou 3D, et de restituer les données acquises dans une base de données interactive et sécurisée, au sein de la plateforme batiRIM®, partagée avec l'ensemble des parties prenantes du chantier. Ce diagnostic permettra de réaliser un suivi des flux de produits et matériaux (fenêtres, sols, portes, etc.) jusqu'à leur possible incorporation dans de nouvelles constructions. Il pourra également assurer la traçabilité et la gestion facilitée de la déconstruction sélective, établir le bilan carbone tout en fournissant des données fiabilisées à ses clients.