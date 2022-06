Suez : SKGC rejoint la coentreprise avec Loop

Suez a annoncé hier que SK Geo Centric, filiale du groupe sud-coréen SK, l'un des plus grands conglomérats asiatiques, allait rejoindre la co-entreprise déjà formée avec Loop en tant que partenaire de même rang, afin de construire la première usine de production de plastique 100 % recyclé et recyclable à l'infini, Infinite Loop, en Europe.



'Cette collaboration élargie s'appuiera sur l'expérience de SKGC dans l'industrie pétrochimique, sur l'expertise de SUEZ dans le domaine de la gestion des ressources ainsi que sur la technologie exclusive et révolutionnaire de Loop afin de fournir au marché européen 70 000 M/T de plastique PET et de fibre de polyester de qualité vierge, 100 % recyclés', indique Suez.



L'usine Infinite Loop offrira des solutions aux entreprises de biens de consommation qui se sont engagées à augmenter leur utilisation de matières recyclées et pourra aussi répondre à la demande croissante en résine PET et fibre de polyester recyclés.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.