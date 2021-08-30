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Suez : Un groupement mené par Suez signe un contrat avec Pau Béarn Pyrénées

30/08/2021 | 12:21
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30 août (Reuters) - Suez SA:

* LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES S'ENGAGE AVEC UN GROUPEMENT MENÉ PAR SUEZ DANS UNE DÉMARCHE INÉDITE DE PRODUCTION DE 10 ÉNERGIES ET RESSOURCES À PARTIR DES EAUX USÉES

* LE CONTRAT, D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ DE 79 MILLIONS D'EUROS, DÉBUTERA LE 1ER JANVIER 2022 POUR UNE DURÉE DE 17 ANS, AVEC DEUX ANNÉES DE TRAVAUX

* LE GROUPEMENT MENÉ PAR SUEZ EST COMPOSÉ DE STORENGY (FILIALE DENGIE), EGIS, SOGEA/VINCI ET CAMBORDE ARCHITECTES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 419 M 494 M -
Dette nette 2021 9 483 M 11 186 M -
PER 2021 32,8x
Rendement 2021 3,36%
Capitalisation 12 540 M 14 786 M -
VE / CA 2021 1,30x
VE / CA 2022 1,30x
Nbr Employés 81 689
Flottant 58,8%
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Suez : Graphique analyse technique Suez | Zone bourse
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