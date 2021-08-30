Suez : Un groupement mené par Suez signe un contrat avec Pau Béarn Pyrénées

30 août (Reuters) - Suez SA:
* LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES S'ENGAGE
AVEC
UN GROUPEMENT MENÉ PAR SUEZ DANS UNE DÉMARCHE INÉDITE DE
PRODUCTION DE 10 ÉNERGIES ET RESSOURCES À PARTIR DES EAUX USÉES
* LE CONTRAT, D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES CUMULÉ DE 79 MILLIONS
D'EUROS, DÉBUTERA LE 1ER JANVIER 2022 POUR UNE DURÉE DE 17 ANS,
AVEC DEUX ANNÉES DE TRAVAUX
* LE GROUPEMENT MENÉ PAR SUEZ EST COMPOSÉ DE STORENGY
(FILIALE
DENGIE), EGIS, SOGEA/VINCI ET CAMBORDE ARCHITECTES
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(Rédaction de Gdansk)