Suez-Veolia : Le Maire salue un accord garantissant l'emploi et la concurrence

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a salué lundi l'accord de rapprochement trouvé par Suez et Veolia, estimant qu'il permettra de préserver la concurrence ainsi que l'emploi dans les deux groupes.

"Je me réjouis que Veolia et Suez soient parvenus à un accord à l'amiable, conformément au souhait exprimé par l'Etat depuis le début de cette opération industrielle", a souligné le ministre de l'Economie, dans une déclaration transmise à la presse.

"Cet accord préserve la concurrence [...] entre deux grandes entreprises industrielles nationales dans le traitement de l'eau et des déchets. Il garantit leur bon développement sur les marchés nationaux et internationaux. Il préserve l'emploi", a-t-il ajouté.

Suez et Veolia ont annoncé lundi avoir trouvé un accord de principe pour leur rapprochement, après des mois de tensions. Cet accord prévoit le rachat par Veolia d'une partie des activités de Suez, l'autre partie - l'essentiel de l'activité du groupe en France et certaines activités dans l'eau à l'international - étant confiée aux fonds Meridiam, Ardian et GIP, ainsi qu'à la Caisse des dépôts.

April 12, 2021