Suez/Veolia : les salariés actionnaires de Suez regrettent le retrait d'Ardian

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'association des salariés actionnaires du groupe de services aux collectivités Suez a regretté mercredi que le fonds Ardian se soit retiré des négociations sur le projet de "nouveau Suez".

Cette association, qui possède 5,6% du capital de Suez, estime également qu'avec Meridiam seul, "il n'y a pas de futur Suez". La société d'investissement Meridiam doit également prendre part au projet.

L'association a indiqué dans un communiqué vouloir obtenir rapidement un rendez-vous avec Ardian et son partenaire américain Global Infrastructure Partners (GIP) pour "étudier les conditions d'un rôle prépondérant dans la nouvelle gouvernance issue de l'accord entre Suez et Veolia".

L'association souhaite aussi s'entretenir avec le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, afin qu'il "puisse prendre des engagements cohérents sur le rôle de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations dans le soutien au développement stratégique de Suez, notamment à l'international", a-t-elle précisé.

L'accord noué la semaine dernière entre Veolia et Suez sur leur rapprochement prévoit que Veolia cède des actifs représentant environ 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour créer un nouveau Suez plus petit et recentré sur ses activités françaises.

Les deux sociétés ont prévu de proposer aux fonds Meridiam, Ardian, GIP ainsi qu'à la Caisse des dépôts et aux salariés de Suez de se répartir le capital de cette future entité. Mathias Burghardt, le responsable d'Ardian Infrastructure, a toutefois déclaré aux Echos mardi soir qu'Ardian et GIP ne prendraient pas part à ce projet, jugeant insuffisante la partie d'activités internationales que récupérerait le groupe à l'issue de sa constitution.

April 21, 2021 07:41 ET (11:41 GMT)