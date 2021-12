Suez : a signé un contrat de 82 ME pour un centre de tri

Suez a signé un contrat avec Saint-Étienne Métropole pour la construction et l'exploitation d'un nouveau centre de tri pour tous les emballages ménagers à Firminy (42).



Cette nouvelle installation permettra de trier et de valoriser tous les emballages ménagers (plastiques, cartons, papiers et métalliques). Elle traitera jusqu'à 45 000 tonnes de déchets, issus des collectes sélectives des 660 000 habitants du territoire chaque année.



Ce contrat est d'une durée de douze ans. Il porte sur un chiffre d'affaires cumulé d'environ 82 millions d'euros. Il comprend un investissement de 32 millions d'euros dédiés au nouveau centre de tri. Il sera mis en service en 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.