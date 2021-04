Suez confirme ses objectifs pour 2021 après des résultats en forte hausse au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a confirmé jeudi ses perspectives pour 2021, après avoir vu ses résultats progresser au premier trimestre grâce à la croissance de tous ses segments d'activité.

Pour l'année en cours, Suez table toujours sur des revenus supérieurs à 16 milliards d'euros et sur "un retour de la croissance organique". Le groupe vise également un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,4 milliard et 1,6 milliard d'euros, un bénéfice net par action de 0,8 euro à 0,85 euro et un flux de trésorerie libre récurrent de plus de 500 millions d'euros.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Suez s'est établi à 4,31 milliards d'euros, en hausse de 2,7% sur un an en données publiées, de 4,2% à taux de change constants et de 5,9% en données organiques. Selon le consensus établi par Factset, les analystes anticipaient un chiffre d'affaires de 4,09 milliards d'euros.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Suez a progressé sur un an de 13,5% en données publiées et de 17% en données organiques, à 768 millions d'euros, représentant une marge de 17,8% du chiffre d'affaires, contre 16,1% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 340 millions d'euros, reflétant une hausse de 47% sur un an en données publiées et de 39% en données organiques. Suez a dégagé une marge d'Ebit sur chiffre d'affaires de 7,9%, contre 5,5% au premier trimestre 2020.

Le groupe a par ailleurs indiqué que "les travaux visant à la conclusion, d'ici le 14 mai prochain, des accords définitifs de rapprochement entre Suez et Veolia [étaient] en cours".

Suez et son concurrent Veolia ont annoncé le 11 avril, après plus de sept mois de tensions entre les deux groupes, être parvenus à un accord de principe concernant leur rapprochement. Selon les éléments présentés les deux groupes, l'accord prévoit la mise en oeuvre du projet de Veolia de constitution du "champion mondial de la transformation écologique" avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 37 milliards d'euros, tandis qu'un "nouveau Suez", dont le chiffre d'affaires s'élèverait à environ 7 milliards d'euros, serait axé principalement sur les activités de Suez dans l'eau municipale et le déchet solide en France.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SUEZ:

https://www.suez.com/fr/actualites

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2021 01:41 ET (05:41 GMT)