Suez : contrat de 79 ME dans les Pyrénées-Atlantiques

Suez annonce que la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées (64) a confié l'exploitation de l'unité de dépollution des eaux usées de Lescar et la construction d'unités de méthanisation et de méthanation au groupement mené par Suez et composé de Storengy (filiale d'ENGIE), Egis, Sogea/Vinci et Camborde Architectes.



Le contrat, d'un chiffre d'affaires cumulé de 79 millions d'euros, débutera le 1er janvier 2022 pour une durée de 17 ans, avec deux années de travaux.







