Suez : création d'un joint-venture avec Prodeval

Suez annonce la création de Works4Impact, une joint-venture réalisée avec Prodeval, spécialiste de la filière du biométhane.



Cette structure (60% Suez - 40% Prodeval) a pour ambition de commercialiser en France et à l'international des offres en matière de traitement et de valorisation du biogaz issu de la méthanisation de déchets organiques et des boues de stations d'épuration.



Selon Suez, l'utilisation de biogaz pour les véhicules pourrait permettre une réduction jusqu'à 80% des émissions de CO2 et de 75% des polluants atmosphérique.





