Suez crée une joint-venture avec Anji, en Chine

22 décembre (Reuters) - Suez SA:
* SUEZ, CHANGSHU ET ANJI S'ASSOCIENT POUR CRÉER UNE
JOINT-VENTURE
AFIN DE FOURNIR DES SOLUTIONS DIGITALES DANS LE TRAITEMENT DES
DÉCHETS
* L'ACCORD PRÉVOIT LA CRÉATION D'UNE JOINT-VENTURE ENTRE
SUEZ
(33%), ET ANJI (67%)
* LA JOINT-VENTURE ASSURERA L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE
D'UNE
USINE DE RECYCLAGE DES DÉCHETS ISSUS DE LA CONSTRUCTION À ANJI
POUR 20 ANS
* CE PROJET, PILOTÉ PAR ANJI, PERMETTRA DE TRAITER ENVIRON
380 000
TONNES DE DÉCHETS DE CONSTRUCTION PAR AN
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(Gdansk Newsroom)