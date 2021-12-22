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Suez crée une joint-venture avec Anji, en Chine

22/12/2021 | 08:44
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22 décembre (Reuters) - Suez SA:

* SUEZ, CHANGSHU ET ANJI S'ASSOCIENT POUR CRÉER UNE JOINT-VENTURE AFIN DE FOURNIR DES SOLUTIONS DIGITALES DANS LE TRAITEMENT DES DÉCHETS

* L'ACCORD PRÉVOIT LA CRÉATION D'UNE JOINT-VENTURE ENTRE SUEZ (33%), ET ANJI (67%)

* LA JOINT-VENTURE ASSURERA L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE D'UNE USINE DE RECYCLAGE DES DÉCHETS ISSUS DE LA CONSTRUCTION À ANJI POUR 20 ANS

* CE PROJET, PILOTÉ PAR ANJI, PERMETTRA DE TRAITER ENVIRON 380 000 TONNES DE DÉCHETS DE CONSTRUCTION PAR AN Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Rendement 2021 3,36%
Capitalisation 12 638 M 14 240 M -
VE / CA 2021 1,29x
VE / CA 2022 1,23x
Nbr Employés 81 689
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CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.31.88%4 210