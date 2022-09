Suez : dévoile son plan stratégique à horizon 2027

Suez a dévoilé hier son plan stratégique à horizon 2027. Le groupe compte se concentrer sur son coeur de métier - à savoir la gestion de l'eau et des déchets - et développer son exposition à l'international.



Suez indique viser une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires comprise entre 4 et 5 % ainsi qu'une croissance annuelle moyenne de son EBITDA supérieure à celle de son chiffre d'affaires.



Face aux nouveaux défis environnementaux et énergétiques, le Groupe prévoit d'investir aux côtés de ses clients plus de 860 millions d'euros supplémentaires sur 5 ans par rapport à la période précédente et augmentera son budget R&D de plus de 50 %



Enfin, l'acquisition annoncée il y a quelques jours de Suez R&R au Royaume-Uni 'constitue une avancée stratégique majeure pour le Groupe', indique Suez qui cible un chiffre d'affaires de 9 MdsE après cette opération.



