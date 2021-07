Suez : l'OPA ouvre le 29 juillet

L'AMF annonce que l'offre publique d'achat visant les actions Suez, pour laquelle Bank of America Europe DAC, Crédit Agricole CIB, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe agissent pour le compte de Veolia, sera ouverte le 29 juillet.



La date de clôture de cette OPA sera fixée après réception par l'AMF des éléments justificatifs concernant l'autorisation de l'opération de rapprochement au titre du contrôle des concentrations par la Commission européenne.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.