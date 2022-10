Suez : l'UE autorise l'achat conjoint d'une activité

La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de l'Activité Déchets Dangereux de l'ancien groupe Suez, basée en France, par les sociétés Meridiam SAS (' Meridiam '), basée en France, et Global Infrastructure Management LLC (' GIP '), basée aux États-Unis.



L'Activité Déchets Dangereux est constituée d'actifs dans le domaine de l'enfouissement, de l'incinération et du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France.



Ces actifs ont été précédemment acquis par Veolia lors de l'acquisition de l'ancien groupe Suez, mais ils sont soumis à une obligation de séparation.



Meridiam et GIP sont tous deux des fonds d'investissements actifs dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché, ainsi que du fait que la nouvelle entité n'aurait ni la capacité ni l'incitation de verrouiller l'accès aux déchets incinérés et aux exutoires de déchets dangereux.



