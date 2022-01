Suez : l'UE autorise la cession de certaines activités

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de certaines activités de Suez par Meridiam, toutes deux basées en France, et Global Infrastructure Management basée aux États-Unis.



Meridiam et Global Infrastructure Management sont tous deux des fonds d'investissements qui investissent dans les infrastructures dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de son impact très limité sur la structure du marché.



