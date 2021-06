Suez maintient ses objectifs 2021, la reprise se confirme avant l'OPA de Veolia

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de gestion de l'eau et des déchets Suez a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2021, après avoir observé un rebond de ses activités depuis le début de l'année.

"A fin juin 2021, l'activité est globalement en ligne avec les performances enregistrées au premier trimestre, montrant une forte reprise par rapport à l'année passée mais aussi une croissance par rapport à 2019", a indiqué Julian Waldron, le directeur financier du groupe, cité dans un communiqué.

"Dans un contexte toujours volatile, le groupe est solidement installé sur la trajectoire dessinée pour 2021 et confirme l'ensemble de ses objectifs", a-t-il ajouté.

Pour l'année en cours, Suez table sur des revenus supérieurs à 16 milliards d'euros et sur "un retour de la croissance organique". Le groupe vise également un résultat opérationnel (Ebit) compris entre 1,4 milliard et 1,6 milliard d'euros, un bénéfice net par action de 0,8 euro à 0,85 euro et un flux de trésorerie libre récurrent de plus de 500 millions d'euros.

L'assemblée générale de Suez a approuvé mercredi le versement d'un dividende en numéraire de 0,65 euro par action au titre de 2020. Mardi soir, le conseil d'administration de Suez avait par ailleurs recommandé à ses actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre publique d'achat de Veolia qui sera lancée d'ici à la fin de l'année.

June 30, 2021 12:33 ET (16:33 GMT)