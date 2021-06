Suez : AgroParisTech, SUEZ, la Fondation SUEZ, l'Agence Française de Développement signent, avec à leurs côtés l'ESSEC Business School et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, un nouveau partenariat de 4 ans, pour la Chaire AgroParisTech « SUEZ - Eau pour Tous »

Fondation SUEZ 02 juin 2021 AgroParisTech, SUEZ, la Fondation SUEZ, l'Agence Française de Développement signent, avec à leurs côtés l'ESSEC Business School et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, un nouveau partenariat de 4 ans, pour la Chaire AgroParisTech « SUEZ - Eau pour Tous » • Depuis 2009, 300 managers et directeurs des services formés au management stratégique des services d'eau et d'assainissement venant de 55 pays de quatre continents

• Un partenariat pédagogique et scientifique étendu, labellisé UNESCO pour ses travaux, recherches et formations, répondant au défi de l'accès à une eau et un assainissement de qualité pour tous (ODD 6)



AgroParisTech, SUEZ, la Fondation SUEZ avec l'Agence Française de Développement, l'ESSEC Business School et l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, s'engagent pour une Chaire partenariale de classe mondiale de quatre ans, afin de répondre aux défis climatiques et urbains des pays émergents et bâtir un environnement durable dès maintenant. Le partenariat académique est également étendu avec la mise en place d'accords avec deux établissements africains (UCAD-ESP au Sénégal, KNUST au Ghana). Ce projet pédagogique et scientifique au coeur du pôle Eau d'AgroParisTech et du Centre International de l'Unesco porte une offre de formations enrichie avec notamment le développement du « e-learning ».





Avec l'accélération de l'urbanisation et du changement climatique, AgroParisTech, SUEZ, la Fondation SUEZ et l'AFD poursuivent leur partenariat pour construire un centre de classe mondiale de formations au management stratégique des services publics d'eau et d'assainissement, à destination des cadres dirigeants et équipes de direction générale, des hauts-managers en instance d'accéder à ces fonctions et des cadres opérationnels ou fonctionnels en position de management. L'ESSEC, établissement leader de la formation en management en Europe, dont l'ambition est d'accompagner et influencer la transition écologique et sociale de nos sociétés par la formation et la recherche, devient nouveau partenaire académique et contribuera à enrichir la pédagogie orientée résultats et service sur le management stratégique et de projets.



Une Chaire au coeur du Pôle Eau d'AgroParisTech Ancré dans l'écosystème universitaire de recherche montpelliérain, ce pôle s'appuie sur une dynamique universitaire régionale. AgroParisTech est membre de l'Institut montpelliérain de l'Eau et de l'Environnement, du Centre International de Recherche Interdisciplinaire sur la dynamique des systèmes hydriques, labellisé UNESCO, en raison de ses formations d'excellence, travaux et recherches internationaux sur l'eau, et porteur de la KIM WATERS au sein de l'i-Site Montpellier Université d'Excellence (MUSE). Montpellier accueille en outre le pôle de compétitivité eau France Water Team et renforce les liens avec les professionnels du secteur de l'eau. La Chaire est au coeur de ce pôle d'excellence.



Les formations de la Chaire sont déployées depuis 2021 à distance, pour consolider ainsi ses actions et renforcer son rayonnement international. La Chaire propose : des formations sur les différentes fonctions d'une entreprise de service public de l'eau et de l'assainissement, ses enjeux globaux (exploitation des infrastructures, gestion clientèle, gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine, contrôle des coûts, finance …) pour permettre aux responsables de diagnostiquer, fixer des objectifs à moyen et long terme, construire les plans d'action afférents, les piloter ;

sur les différentes fonctions d'une entreprise de service public de l'eau et de l'assainissement, ses enjeux globaux (exploitation des infrastructures, gestion clientèle, gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine, contrôle des coûts, finance …) pour permettre aux responsables de diagnostiquer, fixer des objectifs à moyen et long terme, construire les plans d'action afférents, les piloter ; des formations sur les problématiques de direction générale : management et planification stratégiques, cadrage et coordination des plans d'actions par fonction, relations institutionnelles, relations avec les parties prenantes ;

: management et planification stratégiques, cadrage et coordination des plans d'actions par fonction, relations institutionnelles, relations avec les parties prenantes ; des formations sur le management de projet : cadrage, diagnostic opérationnel, conception d'un plan d'action, conduite, réception, méthodologies et outils, résolution de problèmes ;

: cadrage, diagnostic opérationnel, conception d'un plan d'action, conduite, réception, méthodologies et outils, résolution de problèmes ; des formations continues à l'international auprès des acteurs de l'eau in situ (Afrique et Asie notamment). Le MS OpT - International Executive Master « Eau pour Tous » proposé par la Chaire et porté par AgroParisTech est accrédité par la Conférence des Grandes Écoles et enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.



L'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, établissement public du ministère français de l'environnement qui se consacre à la préservation de l'eau dans le bassin-versant français de la Méditerranée, est partenaire de la Chaire par le financement de bourses pédagogiques, dans le cadre de sa politique internationale d'intervention pour l'accès à l'eau et l'assainissement dans les pays du Sud.



La Chaire développe des formations au Sud, pour davantage de transferts de savoir-faire vers des écoles de management internationales ou des centres d'excellence africains ou asiatiques, en enseignement supérieur et en recherche, afin d'établir une stratégie de déconcentration des formations et de renforcement des capacités des organismes de formation partenaires au Sud.



SUEZ et la Fondation SUEZ sont fiers de renouveler leur engagement au sein de la Chaire AgroParisTech « SUEZ-Eau pour Tous ». Nos services sont essentiels à la qualité de vie, à la santé, au développement économique. La pédagogie autour des métiers de l'Eau et de l'Assainissement est essentielle pour façonner un environnement durable, dès maintenant. La Chaire permettra de partager et renforcer les compétences des services des pays en développement, avec des formations de qualité avec un rayonnement international. Bertrand Camus ,Directeur Général de SUEZ

Gilles Trystram, Directeur Général d'AgroParisTech : « L'enjeu mondial de l'eau, de sa distribution et des services associés est majeur et AgroParisTech est fier de poursuivre des actions de formation engagées depuis plusieurs années déjà à l'échelle internationale. Le partenariat avec l'ESSEC, SUEZ et l'AFD est dynamisant, se déroule dans un cadre très ouvert, et allie des compétences complémentaires. La Chaire AgroParisTech-SUEZ « Eau pour Tous » a atteint une visibilité mondiale certaine et c'est un objectif de la développer encore comme d'irriguer les autres formations d'AgroParisTech dans le domaine de l'eau des avancées construites dans cette chaire. »



Rémy Rioux, Directeur Général de l'Agence Française de Développement : « Je me réjouis que l'AFD poursuive sa mobilisation au service du 6e Objectif de développement durable (ODD) sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement - en faveur duquel elle investit plus d'un milliard d'euros par an au bénéfice de plusieurs millions de personnes, notamment en Afrique - dans le cadre d'un partenariat avec AgroParisTech, SUEZ, et la Fondation SUEZ. Cette collaboration permettra aux acteurs du secteur de se former dans une Chaire aux offres pédagogiques étendues, à la croisée de nombreux ODD sur l'accès à une éducation de qualité, les villes et les communautés durables ou l'égalité de genre. Cet investissement dans le capital humain constitue un élément indispensable pour garantir la performance et la pérennité des financements que nous octroyons dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. »



Vincenzo Vinzi, Directeur Général de l'ESSEC Business School : « Alors que les crises environnementales constituent le challenge prioritaire de l'humanité, l'accès durable à la ressource fondamentale qu'est l'eau est un défi auquel il est urgent de répondre. Ce partenariat de l'ESSEC avec AgroParisTech, SUEZ, la Fondation SUEZ et l'Agence Française de Développement témoigne de la volonté collective d'enclencher un changement profond pour accompagner et influencer la transition écologique et sociale de nos sociétés par la formation et la recherche, par la mise en place d'une démarche ambitieuse en lien avec la diversité des parties prenantes et des territoires. »



Laurent Roy, Directeur Général de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse : « Les 6 agences de l'eau contribuent dans le cadre de la loi OUDIN-SANTINI au financement de programmes de coopérations décentralisés traitant de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène élaborés par les collectivités territoriales de leur bassin. Dans les pays où se tissent des coopérations décentralisées, le renforcement des compétences des techniciens et ingénieurs de l'eau tel que le propose La Chaire AgroParisTech SUEZ, offre l'opportunité de développer la gestion durable des services et des ressources en eau. Face au changement climatique, des stratégies d'adaptation doivent être proposées par les gestionnaires de l'eau, notamment la gestion patrimoniale des équipements, la lutte contre les fuites ou encore, l'assainissement et la réutilisation des eaux usées traitées comme des ressources alternatives à développer. »

La Chaire depuis sa création (2008 à 2020)

13 promotions du MS OpT - International Executive Master « Eau pour Tous » (7 francophones et 6 anglophones) ;

243 auditeurs formés au sein de l'International Executive Master pour le titre de « Manager des services urbains d'eau et d'assainissement » venant de 55 pays sur 4 continents ;

Plus de 100 sociétés et institutions de l'eau et de l'assainissement d'Asie et d'Afrique renouvellent l'inscription de leurs managers à l'International Executive Master ;

Plus de 50 intervenants, professionnels des secteurs de l'eau et l'assainissement, et une trentaine de coaches par promotion, dont une vingtaine de collaborateurs SUEZ ;

48 Directeurs Généraux formés au Management Stratégique venant de 20 pays d'Afrique et d'Asie.