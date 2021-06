Suez : Avec l'acquisition d'Inflowmatix, SUEZ poursuit la consolidation de son portefeuille de solutions numériques visant à améliorer la performance des infrastructures d'eau

Le Groupe SUEZ annonce l'acquisition d'Inflowmatix Ltd. Cette opération permettra d'enrichir la gamme de solutions numériques du Groupe avec une offre unique pour assurer la performance opérationnelle et la résilience des réseaux de distribution d'eau. Elle renforcera la position de SUEZ en tant que fournisseur technologique de premier plan pour les opérateurs d'eau dans le monde à travers sa Business Unit Smart & Environmental Solutions.

Fondée en 2015 et issu de l'Imperial College London, Inflowmatix est le leader dans le domaine de l'acquisition et de l'analyse des données de pression à haute fréquence. Disposant d'une expertise approfondie et d'excellentes capacités de R&D en matière d'optimisation mathématique, de traitement de données et d'ingénierie hydraulique, Inflowmatix a mis au point la suite logicielle InflowSysTM. Cette solution unique combine des capteurs de pression à haute fréquence et une plateforme d'analyse permettant aux opérateurs d'eau de surveiller et d'optimiser en permanence les performances de leurs réseaux de distribution. Inflowmatix a également conçu arboricityTM, un service intégré de modélisation et de suivi en temps réel des réseaux pour aider les opérateurs d'eau à sécuriser la gestion de leurs systèmes de distribution, en réduisant les risques de fuites et de rupture des canalisations.



Inflowmatix est présent, à travers ses clients, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Australie/Nouvelle-Zélande. Les différents marchés adressés par le Groupe SUEZ lui permettront d'accélérer sa croissance. Les offres d'Inflowmatix viennent compléter et s'intégrer aux offres clés de SUEZ telles que Calm NetworkTM et la suite AquadvancedTM. SUEZ était actionnaire minoritaire d'Inflowmatix depuis 2019.