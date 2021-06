Suez : En Chine, SUEZ remporte de nouveaux contrats renforçant ainsi son soutien à une croissance verte dans le pays

Groupe 29 juin 2021 | Asie En Chine, SUEZ remporte de nouveaux contrats renforçant ainsi son soutien à une croissance verte dans le pays ➢ 20 nouveaux contrats pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 38 millions d'euros



Au cours des six derniers mois, SUEZ a signé une série de contrats de fourniture d'équipements et de services techniques pour un chiffre d'affaires total d'environ 38 millions d'euros. Ces nouveaux contrats, qui couvrent de nombreuses provinces et villes chinoises1, apportent des solutions de traitement des eaux usées municipales et industrielles et d'élimination des boues. Ils permettent à SUEZ de mieux accompagner ses clients dans de nombreux secteurs et les aider à optimiser leurs processus de traitement, tout en recyclant leurs ressources favorisant ainsi l'économie circulaire.



Traitement des matières organiques réfractaires des eaux usées pour les industries énergétiques et chimiques À Huizhou (Guangdong), Suzhou (Jiangsu) et Dalian (Liaoning), SUEZ fournit depuis janvier 2021 des équipements et des services techniques pour le traitement des eaux brutes, des eaux usées et des boues au groupe Hengli, société qui figure au Fortune Global 5002. SUEZ conçoit également des projets de régénération du charbon actif pour les infrastructures de traitement des eaux usées concentrées. Cette seconde vague de projets porte à 12 le nombre total de contrats entre SUEZ et le groupe Hengli depuis le début de leur collaboration en 2015. En réduisant les coûts d'exploitation engendrés par le traitement des eaux usées, SUEZ aide le groupe Hengli à réduire ses émissions de CO2, notamment en diminuant sa consommation d'énergies fossiles. Grâce au projet situé à Suzhou, les effluents provenant des eaux usées traitées répondent aux normes de rejet les plus strictes et atteignent un taux de valorisation de 80 %.



Dans le parc pétrochimique de Xuwei à Lianyungang, SUEZ apporte un ensemble complet de solutions techniques dans le cadre d'un projet de traitement des eaux usées à forte salinité pour le groupe Shenghong, qui figure également au Fortune Global 500. Cette station d'épuration, d'une capacité journalière de 2 400 m³, est le troisième projet de collaboration entre SUEZ et le groupe Shenghong. Le projet utilise la technologie OxyblueTM pour éliminer les matières organiques réfractaires des eaux usées en deux étapes afin de s'assurer que les effluents répondent aux exigences les plus strictes du parc en matière de rejet.



Traitement des eaux industrielles pour l'industrie aérospatiale Dans la province de Shaanxi, SUEZ apporte depuis février 2021 des équipements de traitement et des services pour le projet d'approvisionnement en eau de la Cité aéronautique de Xi'an. Celui-ci va compenser efficacement le déficit du système d'approvisionnement de la base spatiale, répondant ainsi aux besoins quotidiens de plus de 300 entreprises locales installées dans la Cité aéronautique, et des habitants de la région. Il va également permettre d'atteindre l'objectif d'obtenir « un approvisionnement en eau sûr, stable et de haute qualité provenant de sources multiples.» Avec une capacité journalière de 50 000 m3 d'eau desservant chaque jour 220 000 habitants, l'extension du projet prévoit de porter la capacité totale à 400 000 m3 par jour.



Élimination et recyclage des boues Dans la province de Jiangsu, SUEZ fournit depuis le début de l'année deux lignes de traitement par séchage thermique avec une capacité de traitement quotidienne combinée de 200 tonnes pour le projet d'élimination des boues dans la zone de développement économique et technologique de Yangzhou. Les boues humides du site sont séchées grâce à un procédé thermique, puis mélangées au charbon pour la combustion sur le site de la centrale électrique. Une fois le projet achevé d'ici la fin de l'année, la capacité totale de traitement des boues à Yangzhou atteindra 500 tonnes par jour. Ce projet va permettre d'économiser environ 12 000 tonnes de charbon, de générer 33 millions de kilowattheures d'électricité à partir du combustible mixte charbon-boues, de réduire les émissions de CO 2 de 32 000 tonnes et d'économiser 15 hectares de terres.

Cette année a été extrêmement dynamique pour SUEZ en Chine, où nous avons remporté de nombreux contrats et réalisé plusieurs opérations, notamment l'acquisition des parts minoritaires de NWS dans les co-entreprises chinoises du Groupe SUEZ NWS et Suyu. Ces contrats, obtenus dans des secteurs d'activité divers, nous permettent d'accompagner nos clients dans le traitement des eaux usées municipales et industrielles et l'élimination des boues, et ainsi soutenir la croissance verte du pays. SUEZ est fier de poursuivre le développement de ses activités en Chine et continue de mettre son expertise et ses solutions innovantes au service de ses clients pour la construction d'une économie circulaire. Ana Giros ,DGA Groupe - Régions APAC* & AMECA* et Grands Comptes Industriels Vue aérienne 3D de la station d'épuration de Zhuhai Jinwan Hongqi

SUEZ fournit des équipements et des services techniques à l'usine.

1Gansu Qingyang, Shaanxi Xi'an & Yan'an, Hebei Tangshan, Guangdong Zhuhai & Huizhou, Heilongjiang Harbin, Jiangsu Wuxi & Zhangjiagang & Suzhou & Lianyungang & Yangzhou, Hunan Changsha, Liaoning Dalian.

2Fortune Global 500 est une liste de 500 entreprises mondiales classées selon l'importance de leur chiffre d'affaires. Elle est publiée chaque année par le magazine Fortune, qui publie aussi un classement américain : Fortune 500. Une liste similaire classe les 500 entreprises mondiales selon leur niveau de capitalisation boursière : Financial Times Global 500 (FT 500).