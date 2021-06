Suez : Le groupe immobilier Risanamento SpA confie à SUEZ et SEMP la dépollution du quartier de Santa Giulia à Milan, Italie

Recyclage et valorisation 23 juin 2021 | Europe Le groupe immobilier Risanamento SpA confie à SUEZ et SEMP la dépollution du quartier de Santa Giulia à Milan, Italie • Un contrat représentant un chiffre d'affaires total de plus de 80 m€

• Une future vitrine de la ville de Milan pour les JO d'Hiver 2026

À l'issue d'un appel d'offres international, Risanamento S.p.A., à travers sa filiale Milano Santa Giulia S.p.A., a confié au groupement SUEZ-SEMP la dépollution du quartier milanais de Santa Giulia, représentant un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros. Il s'agit de l'un des plus grands projets de réaménagement urbain en Europe et constitue une nouvelle référence majeure pour SUEZ, obtenue grâce à la solide expérience de son entité paneuropéenne Industrial Waste Specialties (IWS) en charge de traitement des déchets dangereux et de la réhabilitation des sites et sols pollués, mais aussi pour SEMP, une société spécialiste de la dépollution et de l'assainissement de friches industrielles.

Situé au sud-est de la capitale lombarde, le quartier milanais de Santa Giulia est une ancienne zone industrielle, aujourd'hui partiellement construite, qui s'étend sur 120 hectares. Ce projet de réhabilitation urbaine prévoit la réalisation, par le Groupe Risanamento, d'un nouvel espace intelligent et durable, qui s'intègrera parfaitement dans la métropole milanaise.



Le quartier abritera une zone résidentielle de 3 000 logements, un centre d'affaires et des bureaux, un vaste parc et des espaces verts, ainsi que des commerces et des lieux de loisirs. Il accueillera également l'Arène « Pala Italia », futur lieu emblématique de la scène musicale et sportive où se dérouleront notamment plusieurs épreuves des Jeux Olympiques d'hiver 2026.



Pour atteindre cet objectif, il est prévu de procéder à la dépollution totale de la zone, mission que le groupe Risanamento a décidé de confier au groupement SUEZ-SEMP. SUEZ a en effet prouvé sa capacité à mobiliser ses ressources européennes pour cet ambitieux projet, comprenant la conception et la mise en œuvre de solutions innovantes dans un calendrier serré. SEMP apporte à la fois son expérience reconnue dans les services à l'environnement et son statut d'entreprise locale, particulièrement active sur le territoire de la métropole de Milan.



Durant 3 ans et demi, les équipes interviendront sur 64 hectares pour assainir 1,2 millions de m3 de terres sur site (excavation, tri, lavage, stabilisation et remblayage), tout en assurant le traitement de 300 000 tonnes de terres et matériaux hors site en vue de leur élimination ou de leur valorisation, en fonction de leurs caractéristiques.

« Nous sommes heureux d'avoir pu mener à terme ce volet important du projet Milano Santa Giulia qui, à l'issue des travaux, permettra d'engager la phase concrète de construction de la zone destinée à accueillir l'Arena, théâtre des futurs Jeux Olympiques d'hiver 2026 » a commenté Davide Albertini Petroni, Administrateur Délégué chez Milano Santa Giulia S.p.A.« Nous sommes convaincus d'avoir sélectionné, dans le cadre de cet appel d'offres international, les meilleurs spécialistes de ce domaine spécifique, et d'avoir contribué à donner le coup d'envoi de l'un des plus importants projets d'aménagement immobilier de ces dernières années à Milan ».

Nous sommes fiers de participer à ce projet de grande envergure, qui améliorera la qualité de vie des habitants et contribuera à l'attractivité et à la renommée de la métropole milanaise. Cette victoire est le fruit d'un travail d'équipe, qui a su concevoir des solutions innovantes capables de mener à bien ce chantier colossal, dans des délais records. Azad Kibarian ,Directeur Général IWS (Industrial Waste Specialties) Europe

