Suez : accord de cession de l'activité R&V en Australie

Suez indique avoir signé lundi un accord de cession de son activité recyclage et valorisation (R&V) en Australie à Cleanaway, pour une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars australiens, soit un multiple implicite de 12,9 fois son EBITDA 2020.



'Il permet spécifiquement à Veolia de prendre le contrôle de cet actif, à travers une offre publique, notamment sur la base de la proposition faite par Suez à Veolia le 21 mars 2021, ou à travers une acquisition directe des activités australiennes R&V', explique-t-il.



Suez ajoute qu'il continue de souhaiter une solution amicale et négociée avec Veolia et laisse la porte ouverte aux négociations avec lui. Aussi, l'accord prévoit que Suez pourra y mettre un terme en cas d'accord sur une transaction ou d'offre publique d'ici au 5 mai.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.