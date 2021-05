Suez : accord de rapprochement avec Veolia

Veolia et Suez annoncent avoir signé un accord de rapprochement, confirmant les termes de l'accord de principe conclu le 11 avril dernier, avec un prix d'acquisition par action Suez qui sera relevé à 20,50 euros (coupon attaché).



Cet accord permet à Veolia 'd'acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique, tout en garantissant un périmètre industriel et social cohérent et pérenne pour le nouveau Suez'.



Cette offre révisée de Veolia devrait être recommandée par le conseil d'administration de Suez avant le 29 juin, après l'obtention d'une attestation d'équité par l'expert indépendant (Finexsi) et avis du comité de groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.