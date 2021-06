Le Groupe Suez annonce l'acquisition d'Inflowmatix, spécialiste dans le domaine de l'acquisition et de l'analyse des données de pression à haute fréquence.



Selon Diane Galbe, Directrice générale adjointe du Groupe - BU Smart & Environmental Solutions et Stratégie - cette acquisition 'permettra d'enrichir la gamme de solutions innovantes dans le domaine de l'eau, et de renforcer la position de Suez d'acteur de premier plan sur un marché en plein essor de la gestion optimisée des infrastructures d'eau'.





