Suez : contrat de dépollution d'un quartier à Milan

Risanamento, à travers sa filiale Milano Santa Giulia, a confié à Suez et à SEMP, spécialiste de la dépollution et de l'assainissement de friches industrielles, la dépollution du quartier milanais de Santa Giulia, représentant un chiffre d'affaires de plus de 80 ME, indique Suez aujourd'hui.



Le quartier de Santa Giulia est une ancienne zone industrielle partiellement construite s'étirant sur quelque 120 ha. Le projet de réhabilitation prévoit la création d'une zone résidentielle de 3 000 logements, d'un centre d'affaires, d'un vaste parc, ainsi que des commerces et lieux de loisirs.



Il accueillera également l'Arène ' Pala Italia ' qui accueillera notamment plusieurs épreuves des Jeux Olympiques d'hiver 2026.



Durant 3 ans et demi, les équipes interviendront sur 64 hectares pour assainir 1,2 million de m3de terres sur site (excavation, tri, lavage, stabilisation et remblayage). 300 000 tonnes de terres et matériaux seront aussi traitées hors site, précise Suez.



