Suez : finalise la cession de ses activites de recyclage et de valorisation de dechets

31 mai (Reuters) - SUEZ SA:
* FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE
VALORISATION DE DECHETS DANS 4 PAYS DEUROPE CONTINENTALE
* LA TRANSACTION VALORISE LES ACTIVITÉS CÉDÉES À 1 100 M
(VALEUR
DENTREPRISE)
* LA CESSION À PREZERO, LA DIVISION ENVIRONNEMENTALE DU
GROUPE
SCHWARZ, DE SES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET VALORISATION HORS
ACTIVITÉS DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES ET DE TRAITEMENT DE
DÉCHETS DANGEREUX DANS 4 PAYS DEUROPE CONTINENTALE : LES
PAYS-BAS, LE LUXEMBOURG, LALLEMAGNE ET LA POLOGNE
* LES ACTIVITÉS CÉDÉES EXPLOITENT UN TOTAL DE 125 SITES ET
EMPLOIENT PLUS DE 6 700 EMPLOYÉS
Texte original: https://bit.ly/3p42i2m
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(Gdansk Newsroom)