Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Suez
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SEV   FR0010613471

SUEZ

(SEV)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Suez : finalise la cession de ses activites de recyclage et de valorisation de dechets

31/05/2021 | 18:33
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

31 mai (Reuters) - SUEZ SA:

* FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION DE DECHETS DANS 4 PAYS DEUROPE CONTINENTALE

* LA TRANSACTION VALORISE LES ACTIVITÉS CÉDÉES À 1 100 M (VALEUR DENTREPRISE)

* LA CESSION À PREZERO, LA DIVISION ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE SCHWARZ, DE SES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET VALORISATION  HORS ACTIVITÉS DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES ET DE TRAITEMENT DE DÉCHETS DANGEREUX  DANS 4 PAYS DEUROPE CONTINENTALE : LES PAYS-BAS, LE LUXEMBOURG, LALLEMAGNE ET LA POLOGNE

* LES ACTIVITÉS CÉDÉES EXPLOITENT UN TOTAL DE 125 SITES ET EMPLOIENT PLUS DE 6 700 EMPLOYÉS Texte original: https://bit.ly/3p42i2m Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur SUEZ
18:33SUEZ  : finalise la cession de ses activites de recyclage et de valorisation de ..
RE
28/05L'éolien, des vertus et des progrès attendus
AW
27/05SUEZ  : collecte 100% électrique des déchets à Neuilly s/Seine
CF
27/05CAMIONS 100 % ÉLECTRIQUES  : la collecte des déchets ménagers à Neuilly-sur-Sein..
PU
27/05SANOFI  : Macron au Rwanda pour normaliser les relations avec Kigali
RE
26/05ENGIE : le CSEC d'Ineo rend un avis négatif sur le projet de réorganisation
AW
26/05VEOLIA ENVIRONNEMENT  : ne voit pas de cessions majeures pour valider le rapproc..
RE
26/05Veolia n’a pas identifié de cessions majeures qui seraient nécessaires pour o..
RE
25/05REPSOL  : l'UE donne son feu vert pour le rachat d'Ecoplanta
CF
25/05SUEZ  : l'UE autorise l'acquisition d'Ecoplanta avec Repsol
CF
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SUEZ
Plus de recommandations
Données financières
CA 2021 16 988 M 20 772 M -
Résultat net 2021 404 M 495 M -
Dette nette 2021 10 403 M 12 721 M -
PER 2021 35,2x
Rendement 2021 3,33%
Capitalisation 12 773 M 15 568 M -
VE / CA 2021 1,36x
VE / CA 2022 1,32x
Nbr Employés 81 689
Flottant 59,8%
Graphique SUEZ
Durée : Période :
Suez : Graphique analyse technique Suez | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SUEZ
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 9
Objectif de cours Moyen 18,76 €
Dernier Cours de Cloture 19,99 €
Ecart / Objectif Haut 2,58%
Ecart / Objectif Moyen -6,15%
Ecart / Objectif Bas -22,9%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Bertrand Camus Chief Executive Officer & Director
Julian David Waldron Chief Financial Officer & Group Senior EVP-Finance
Philippe Varin Chairman
Jean-Marc Boursier Chief Operating Officer & Group SEVP-France
Delphine Ernotte Cunci Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
SUEZ23.21%15 568
WASTE CONNECTIONS, INC.18.40%31 877
GFL ENVIRONMENTAL INC.6.14%10 681
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED-5.31%8 302
STERICYCLE, INC.13.31%7 209
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED17.87%4 395