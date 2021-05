Suez : finalise la cession de ses activites de recyclage et de valorisation de dechets

31 mai (Reuters) - SUEZ SA:

* FINALISE LA CESSION DE SES ACTIVITES DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION DE DECHETS DANS 4 PAYS D’EUROPE CONTINENTALE

* LA TRANSACTION VALORISE LES ACTIVITÉS CÉDÉES À 1 100 M€ (VALEUR D’ENTREPRISE)

* LA CESSION À PREZERO, LA DIVISION ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE SCHWARZ, DE SES ACTIVITÉS DE RECYCLAGE ET VALORISATION – HORS ACTIVITÉS DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES ET DE TRAITEMENT DE DÉCHETS DANGEREUX – DANS 4 PAYS D’EUROPE CONTINENTALE : LES PAYS-BAS, LE LUXEMBOURG, L’ALLEMAGNE ET LA POLOGNE

* LES ACTIVITÉS CÉDÉES EXPLOITENT UN TOTAL DE 125 SITES ET EMPLOIENT PLUS DE 6 700 EMPLOYÉS