Suez : prend acte du succès de l'OPA de Veolia et modifie sa gouvernance

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ 0.00% 19.835 0.13% VEOLIA ENVIRONNEMENT -1.07% 32.24 1.02%

Le Conseil d'administration de Suez a déclaré avoir pris acte du succès de l'offre publique initiée par Veolia Environnement, à l'issue de laquelle cette dernière détient 86,22 % du capital et des droits de vote de Suez. L'offre, compte tenu de son succès, a été réouverte le 12 janvier dernier et se clôturera le 27 janvier 2022. En conséquence, le Conseil d’administration a été recomposé à cette occasion et la direction générale a été modifiée: sa présidence a ainsi été confiée à Sophie L’Hélias, et Sébastien Daziano a été nommé Directeur de la coordination exécutive de Suez.