Suez : prolongation des contrats avec le Grand Manchester

SUEZ annonce la prolongation des contrats de gestion et recyclage des déchets avec le Grand Manchester jusqu'en 2034, pour un montant de plus de 1 milliard de livres sterling.



Les contrats initiaux de sept ans, signés en 2019, sont en vigueur jusqu'en 2026.

Avec cette prolongation, SUEZ fournira des services de gestion des déchets jusqu'en 2034, en capitalisant sur les réalisations des cinq premières années de collaboration avec le Grand Manchester, et en investissant dans les infrastructures.



Cette décision du Grand Manchester conforte la position de SUEZ comme acteur de référence pour les contrats complexes et intégrés au Royaume-Uni, un marché clé pour le développement international du Groupe.



