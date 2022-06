Suez : remporte plusieurs prix d'excellence en Chine

Suez a annoncé hier avoir remporté le prix annuel le plus prestigieux du secteur de l'eau en Chine, la société ayant été reconnue comme 'l'une des entreprises de l'eau les plus influentes du pays en 2021.'



Suez précise en outre être la seule entreprise étrangère à recevoir ce prix chaque année depuis sa création.



De plus, trois coentreprises de Suez, à savoir Macao Water, Jiangsu Sino French et Chongqing Sino French, ont été distinguées parmi les entreprises de l'eau les plus socialement responsables de Chine (Most Socially Responsible Water Company) pour leurs performances exemplaires et leur impact social.



