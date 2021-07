Suez remporte pour 188 millions d'euros de contrats de services d'eau aux Etats-Unis

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé jeudi avoir signé une série de contrats de services d'eau et d'assainissement aux Etats-Unis, pour un chiffre d'affaires total d'environ 188 millions d'euros.

"Grâce à ces accords, Suez accompagnera ses clients à fournir des services de haute qualité et à améliorer la qualité de vie des usagers tout en continuant de façonner un environnement durable", a commenté le groupe dans un communiqué.

Parmi ces accords figure un contrat d'une valeur de 137 millions d'euros sur une durée de 20 ans remporté par Suez auprès de la Commission des eaux et des égouts de Lynn, pour l'exploitation et la maintenance de l'usine de traitement des eaux usées de cette ville du Massachusetts et de 13 stations de pompage.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

July 01, 2021 04:30 ET (08:30 GMT)