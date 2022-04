Suez : remporte un contrat de 30 ans en Chine

Suez annonce avoir remporté, à travers une joint-venture locale, un nouveau contrat pour le traitement des eaux usées industrielles à Changshu en Chine, contribuant ainsi 'au développement socio-économique de haute qualité de la ville', assure la société.



Ce contrat de construction et d'exploitation de 30 ans permettra à la fois de renforcer le partenariat stratégique entre Suez et Changshu, et de soutenir le développement durable de l'économie de la ville.



Le projet représente un investissement total de 37 millions d'euros et une capacité de traitement quotidienne de 15 000 m³.



La joint-venture de Suez est chargée d'assurer la conception, la construction et l'exploitation de l'usine de traitement des eaux usées. Celle-ci devrait être mise en service en 2024.





