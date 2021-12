Suez remporte un contrat de 82 mlns d'euros auprès de Saint-Etienne Métropole

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de construction et d'exploitation d'un nouveau centre de tri pour les emballages ménagers auprès de Saint-Etienne Métropole.

"Ce contrat, d'une durée de 12 ans et d'un chiffre d'affaires cumulé d'environ 82 millions d'euros, comprend un investissement de 32 millions d'euros dédié au nouveau centre de tri", a indiqué Suez dans un communiqué.

Ce centre de tri sera situé à Firminy, dans la Loire, et sera mis en service en 2023 après deux années de travaux. Cette nouvelle installation permettra de trier et de valoriser tous les emballages ménagers (plastiques, cartons, papiers et métalliques) et traitera jusqu'à 45.000 tonnes de déchets, issus des collectes sélectives des 660.000 habitants du territoire et d'apports tiers, chaque année.

December 15, 2021 02:55 ET (07:55 GMT)