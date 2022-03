Suez : remporte un projet de bassins versants en Chine

Suez annonce que le consortiumdirigé par Chongqing Derun Environment, une co-entreprise de SUEZ, a remporté un projet de 25 ans visant à traiter et améliorer la qualité de l'eau des rivières Yipin et Huangxi, à Chongqing, dans le cadre du programme ' Clear Water and Green Banks '.



L'objectif de ce partenariat public-privé est d'améliorer l'environnement écologique du cercle économique Chengdu-Chongqing et la qualité de la gestion des eaux urbaines via le traitement de l'eau (incluant une station d'épuration et un réseau de canalisations), la gestion des berges, la restauration de l'écosystème aquatique, la gestion intelligente de l'eau ainsi que des projets annexes.



Trois années de construction seront nécessaires, pour un démarrage opérationnel attendu en 2024, précise Suez.



Le montant total de l'investissement s'élèvera à plus de 200 millions d'euros et porte à plus de 557 millions d'euros le montant total des investissements de SUEZ à Chongqing.





