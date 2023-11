Suez : signe trois accords de coopération en Ouzbékistan

Suez annonce la signature de trois accords de coopération avec les autorités ouzbèkes afin de renforcer son soutien pour la modernisation du secteur de l'eau.



Outre le contrat de cogestion récemment mis en oeuvre pour la modernisation et l'amélioration des services d'eau dans la capitale Tachkent, trois nouveaux accords ont été signés ce jour.



Les accords portent sur un projet de Partenariat public-privé dans la province de Surkhandarya visant à étendre l'accès à l'eau dans la région de Surkhandarya ; sur un protocole d'accord et de coopération sur le sommet de la culture de l'Aral ; ainsi que sur un Accord pour l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les écoles rurales de la région de Boukhara.



' Nous sommes déterminés à faire de cette transformation du secteur de l'eau ouzbek une réussite, et une vitrine pour toute la région de l'Asie centrale, à travers plusieurs projets phares', a déclaré Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de Suez.



