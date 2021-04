Suez signe un accord pour vendre son pôle recyclage en Australie à Cleanaway

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé dans la nuit de lundi à mardi avoir signé un accord avec le groupe australien Cleanaway en vue d'une cession de son pôle recyclage et valorisation en Australie.

Comme indiqué la semaine dernière, cet accord porte sur une valeur d'entreprise de 2,52 milliards de dollars australiens, soit environ 1,6 milliard d'euros. Suez a précisé que ce prix correspondait à un multiple de 12,9 fois l'Ebitda (excédent brut d'exploitation).

Suez a souligné que cet accord de cession comportait des conditions permettant de continuer de négocier avec Veolia. Ce dernier a déposé une offre publique d'achat sur Suez début février et avait prévenu qu'il s'opposerait à la cession d'activités de sa cible qu'il juge stratégiques, notamment la gestion des déchets en Australie.

Suez a expliqué qu'il pourrait mettre fin à l'accord signé avec Cleanaway si, d'ici au 5 mai, le groupe parvient à s'entendre avec Veolia sur une offre publique d'achat ou si une OPA sur 100% de son capital au moins égale à 22,50 euros par action lui est soumise.

"Enfin, il est possible, jusqu'au 21 avril 2021 pour tout tiers, y compris Veolia, de soumettre une offre supérieure sur les activités recyclage et valorisation en Australie", a souligné Suez. "Si une telle offre supérieure devait se présenter Cleanaway en serait informée et aurait le droit de s'aligner sur celle-ci", a poursuivi le groupe.

Dans le cas où Suez mettrait fin à son accord avec Cleanaway, les deux groupes ont convenu que la société australienne achèterait un portefeuille d'actifs de post-collecte dans la région de Sydney pour 501 millions de dollars australiens.

Dans un autre communiqué, Suez a réaffirmé sa volonté de trouver une solution négociée avec Veolia et propose au PDG de Veolia, Antoine Frérot, de le rencontrer dans "les tous prochains jours".

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 01:11 ET (05:11 GMT)