Ardian renonce à son offre sur Suez alors qu'Engie doit trancher sur celle de Veolia

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Ardian a annoncé lundi qu'il renonçait à soumettre une offre ferme à Engie portant sur 29,9% du capital de Suez, laissant Veolia seul en lice pour reprendre cette participation avant d'éventuellement lancer une offre publique d'achat.

"Suite à l'expression de son intérêt, Ardian a travaillé sur une offre soutenue par les salariés de Suez et son conseil et nécessitant six semaines de due diligence", a expliqué Ardian dans un communiqué. "Cependant Ardian, fidèle aux principes de négociations non hostiles, a décidé de ne pas déposer d'offre pour laisser le temps aux discussions en cours", a ajouté le fonds d'investissement.

Dans un communiqué séparé, Suez s'est dit "en ligne avec la décision d'Ardian de ne pas remettre d'offre au conseil d'Engie".

Suez "regrette la précipitation du conseil d'Engie de vouloir décider sans analyse et sans discussion et dialogue préalables d'une offre alternative qui préserve l'intérêt social" de l'entreprise. Suez "confirme qu'il mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter une prise de contrôle rampante ou un contrôle de fait", a ajouté le groupe de services aux collectivités.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Engie n'a pas souhaité commenter ces annonces. Un porte-parole de Veolia n'était pas immédiatement disponible pour une réaction.

Le conseil d'administration d'Engie se réunit lundi après-midi pour examiner, une dernière fois, le projet d'offre de Veolia sur 29,9% du capital de Suez. La semaine dernière, Engie avait donné cinq jours supplémentaires aux deux groupes pour tenter de trouver une position amicale. Depuis, des discussions ont eu lieu avec toutes les parties, y compris avec l'Elysée ce week-end. Mais elles n'ont pas abouti.

En dépit de concessions faites par Veolia, Suez continue à juger cette offre hostile et a réaffirmé sa préférence pour la proposition d'Ardian. Ardian s'était dit prêt à racheter 29,9% de Suez puis à lancer une offre publique en numéraire pour l'ensemble des actionnaires du groupe dans les mêmes conditions. Il n'a cependant jamais précisé le montant de son offre.

Veolia propose de son côté à Engie de lui racheter 29,9% de Suez au prix de 18 euros l'unité, coupon attaché. Le groupe compte également lancer une offre publique d'achat à condition d'obtenir l'assentiment de Suez.

L'action Suez chute de 3,5% lundi vers 16h00, à 15,49 euros. Veolia cède 1,2% et Engie est à l'équilibre.

-François Schott et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV - ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire