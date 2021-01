PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire s'est à nouveau déclaré lundi favorable à un rapprochement amical entre Veolia et Suez.

"Je suis favorable depuis le début à (...) une solution amicale. On traite d'activités qui sont stratégiques. On a deux grands champions, Veolia et Suez. J'ai toujours plaidé pour un rapprochement amical. Tout ce qui va dans le sens d'un rapprochement amical me va", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances au micro de RTL.

(Bertrand Boucey et Jean-Philippe Lefief)