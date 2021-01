Lutte contre l'urgence climatique : Fermentalg et SUEZ créent une co-entreprise pour accélérer l'industrialisation et la commercialisation de solutions de capture et de valorisation du CO2 en bioproduits

Forts de leur retour d'expérience après 5 années de collaboration, et face à l'urgence climatique, SUEZ et FERMENTALG, acteur français majeur dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle des microalgues, signent un protocole d'accord pour la création au cours du 1er semestre 2021 d'une co-entreprise, détenue à parité égale, qui développera des photo-bioréacteurs algaux capables de capter du CO 2 par biomimétisme. En outre, cette nouvelle innovation majeure permettra de développer des boucles circulaires en produisant notamment des produits valorisables dans les domaines du biocontrôle, de la nutrition et de la santé animale.

Initiée en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris, la collaboration entre FERMENTALG et SUEZ a permis le développement de solutions inédites et prometteuses répondant aux enjeux environnementaux du XXIe siècle :

Le Puits de carbone , destiné au captage et à la valorisation du CO 2 en environnement industriel par photo-bioréacteur algal de nouvelle génération ;

, destiné au captage et à la valorisation du CO en environnement industriel par photo-bioréacteur algal de nouvelle génération ; Le Combin'Air, purificateur d'air urbain comprenant, entre autres procédés innovants, un photo-bioréacteur algal, destiné à diminuer les particules fines (PM10, PM2,5) et les oxydes d'azote (NOx) pour combattre les effets nocifs de la pollution atmosphérique sur la santé publique.

Le nouveau photo-bioréacteur algal développé par la co-entreprise s'appuiera sur ces premières avancées technologiques déployées tant en milieu industriel qu'urbain ces cinq dernières années. Elles ont notamment permis d'améliorer la sélection des souches de microalgues, les nouvelles technologies d'éclairage, ainsi que l'identification de bioproduits à forte valeur ajoutée validant les bénéfices environnementaux et économiques du modèle. Selon les applications, ces bioproduits contribueront à la préservation des sols et de la biodiversité comme à la santé humaine et animale.

Philippe Lavielle, Président Directeur Général de FERMENTALG, déclare : « En créant ce nouveau pôle de croissance avec le Groupe SUEZ, FERMENTALG réaffirme aujourd'hui son engagement environnemental et sociétal. Forte d'un héritage technologique unique au monde au service du développement durable, notre co-entreprise va d'ores et déjà se positionner comme un des acteurs majeurs de la qualité de l'air et du combat contre le changement climatique. Et nous comptons ouvrir dans la première année son capital à d'autres partenaires financiers pour accélérer le déploiement global de nos solutions. »

Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe de SUEZ, en charge de la Stratégie et de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions, ajoute : « Cette co-entreprise créée avec Fermentalg s'inscrit pleinement dans la stratégie de notre groupe en apportant des solutions de capture et la valorisation du CO2 en bioproduits. Ces solutions innovantes et fondées sur le biomimétisme auront un impact positif à la fois sur le climat, la santé et la biodiversité tout en répondant pleinement aux enjeux de l'économie circulaire. Cinq ans après l'accord de Paris visant à contenir à 1.5° le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, SUEZ traduit une nouvelle fois ses engagements renforcés pour la préservation de notre planète en solutions concrètes pour bâtir un monde durable, dès maintenant. »