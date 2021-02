SUEZ/VEOLIA : la guerre est déclarée, la confusion règne

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv SUEZ SA -0.52% 17.17 6.41% VEOLIA ENVIRONNEMENT -1.48% 22.57 14.49%

L'AMF a du pain sur la planche. Le gendarme de la Bourse a été précipité aujourd'hui au cœur de la bataille que se livrent depuis la fin de l'été Veolia et Suez. C'est en effet lui qui devra décider, d'ici un mois, si l'offre hostile déposée à 7 heures du matin par Veolia sur son rival est conforme. Tout s'est accéléré dans la soirée de dimanche quand Veolia annoncé son intention de déposer une offre d'achat sur Suez au prix de 18 euros par titre sur 70,1% du capital de Suez, soit le prix payé pour les 29,9% du capital de son rival déjà acquis auprès d'Engie.Le groupe estime pouvoir le faire depuis que la justice a rendu au groupe d'Antoine Frérot les droits de vote associés à sa participation qui avaient été gelés par une précédente décision de justice. De surcroit, la rencontre organisée la semaine dernière entre Antoine Frérot et son homologue de Suez, Bertrand Camus, a renforcé la conviction du patron de Veolia selon laquelle Suez ne cherchait qu'à gagner du temps pour préparer sa défense avec les fonds Global infrastructure Partners et Ardian.Cette attaque de Veolia a suscité l'agacement du ministre de l'Economie. Bruno Le Maire, neutre dans ce dossier, a regretté l'offre "inamicale" de Veolia sur Suez et annoncé la saisine de l'AMF.Naturellement, la réponse de Suez a été plus cinglante. Le conseil d'administration a jugé "à l'unanimité" que cette offre, synonyme de démantèlement de la société, était hostile. Fidèle à sa stratégie de communication mise en œuvre depuis des mois, le groupe a rappelé que l'avenir passera par une solution négociée. Pour l'heure, Suez attend le point de vue de l'AMF sur la conformité de l'opération.En effet au moment où Veolia déposait son dossier à l'AMF, Suez parvenait à obtenir de la justice une ordonnance imposant au groupe d'Antoine Frérot de ne pas lancer une offre publique sur son rival, si elle n'était pas préalablement approuvée par le conseil d'administration de la cible.... Sauf que cette décision est arrivée à 7h23, soit 23 minutes trop tard pour Veolia qui estime donc que son offre est valable !Enfin, et au-delà de cette guérilla juridique, quelle sera la réaction d'Ardian et son consortium ? Leur position était d'éviter toute démarche inamicale vis-à-vis de Veolia. Mais, le concept "d'amicalité" ne semble plus de mise dans cette affaire. Alors, abandonneront-ils la partie ou vont-ils surenchérir, sachant que Veolia n'entend pas céder ses 29,9% de Suez ? Affaire à suivre...