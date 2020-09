SUEZ : dit non à VEOLIA et prépare la suite

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d'administration de Suez réuni hier a considéré à l'unanimité que le projet d'opération hostile annoncé par son concurrent Veolia, le 30 août 2020, est incompatible avec l'intérêt de Suez et de l'ensemble de ses parties prenantes, en particulier ses actionnaires, ses salariés et ses clients. Le conseil apporte son plein soutien à l'équipe de direction. Le groupe informera prochainement le marché sur les progrès du plan Suez 2030 et mène des réflexions visant à accélérer ce plan dans l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes.Suez rappelle que la forte création de valeur de ce plan s'appuie en priorité sur l'accélération de la croissance organique, l'amélioration de la performance opérationnelle et la rotation du portefeuille.Selon le groupe, la qualité du portefeuille de ses actifs, ainsi que les références de valorisation extériorisées par des transactions, récentes et à venir dans le programme de rotation d'actifs, conduit à une valeur significativement supérieure au cours actuel.Le conseil d'administration a conclu que le prix proposé par Veolia à Engie se situe à un niveau très significativement inférieur à la valorisation intrinsèque de Suez.