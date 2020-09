SUEZ : en négociations exclusives pour la vente de ses activités de Recyclage & Valorisation en Suède

SUEZ annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord d'exclusivité avec PreZero, la branche environnementale du Groupe Schwarz, concernant la vente des activités Recyclage & Valorisation des déchets de SUEZ en Suède pour 3 700M SEK (Valeur d'Entreprise) 1 , soit environ 357M EUR 1 . L'accord assure un avenir solide aux activités et aux équipes au sein de PreZero, une division en forte croissance du plus grand distributeur européen, et un pionnier de la gestion des déchets recyclables.

Il s'agira de la deuxième opération annoncée en l'espace d'une semaine entre SUEZ et PreZero : les parties sont récemment entrées en négociations exclusives pour la vente des activités de Recyclage et Valorisation de SUEZ dans quatre pays d'Europe continentale à PreZero, et ont annoncé la signature d'un protocole d'accord dit MoU (Memorandum of Understanding) visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques permettant d'accélérer l'économie circulaire.

SUEZ est l'un des leaders mondiaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage et de la valorisation des déchets. Avec un réseau d'environ 50 sites en Suède et près de 1 100 salariés, l'entreprise opère des services de collecte pour des municipalités et des clients commerciaux et industriels, ainsi que des services de tri et de traitement des déchets. En 2019, l'activité a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2 661M SEK (soit env. 250M EUR) et un EBITDA d'environ 358M SEK1 (soit env. 34M EUR1).

Cette nouvelle annonce témoigne à nouveau de l'engagement de SUEZ à réaliser avec succès le plan de rotation d'actifs défini dans le cadre de sa stratégie SUEZ 2030. La transaction envisagée clôt la première vague de cessions plus tôt qu'initialement prévu, pour un montant total d'environ 2,3Mds EUR2 à date.

Commentant l'opération, Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, a déclaré : « Cette annonce marque à nouveau une étape importante dans la réalisation de notre plan de rotation d'actifs. Je suis très satisfait que nos activités et les équipes de Recyclage et Valorisation en Suède rejoignent PreZero, avec lequel SUEZ va développer des partenariats stratégiques pour accélérer le déploiement de l'économie circulaire, comme annoncé la semaine dernière. »

L'opération devrait être conclue d'ici la fin de l'année 2020, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles.

SUEZ a été conseillé par J.P. Morgan et Rothschild & Co.

1 Hors impacts d'IFRS 16 : 300M SEK (env. 28M EUR) sur la valeur d'entreprise (dette) et 73M SEK (env. 7 M EUR) sur l'EBITDA

2 Incl. IFRS 16