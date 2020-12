SUEZ : et Bouygues Construction testent leurs premiers modèles d'assistant numérique pour les opérateurs du bâtiment et de l'industrie (ANOBI®)

ANOBI® est un appareil connecté unique sur le marché mondial, co-conçu par SUEZ et Bouygues Construction pour faciliter la remontée des données du terrain par les opérateurs. A l'inverse d'un smartphone classique, ANOBI® est un terminal robuste. Supportant les projections, ce terminal est compatible avec le port des gants de sécurité, et l'écran a été spécialement conçu pour être lisible dans toutes les conditions extérieures possibles même les plus extrêmes. Ces caractéristiques techniques associées à une batterie à haute autonomie font de ce nouvel équipement une réponse efficace aux besoins et contraintes du terrain, aux exigences de sécurité et à la recherche de performance des acteurs de l'industrie.

En 2017, après avoir travaillé deux ans au sein de Ideas Laboratory®, aux côtés d'Air Liquide et du CEA sur l'émergence du concept et sur plusieurs prototypes d'équipements connectés pour les opérateurs du terrain, SUEZ et la R&D de Bouygues Construction se sont concentrés sur le développement du manchon connecté, ANOBI®, les deux groupes ayant identifié de nombreux freins à l'utilisation de smartphones classiques par les opérateurs, tels que la nécessité de retirer ses gants pour la consultation ou la saisie d'informations dans leurs applications, des difficultés à lire l'écran selon la luminosité extérieure ou une fragilité en cas d'exposition à des projections. SUEZ et Bouygues Construction en partenariat avec le E-Lab, laboratoire d'innovation du groupe Bouygues et la société TXCUBE ont décidé de travailler à la conception et l'industrialisation d'un matériel connecté innovant répondant aux besoins de nombreux acteurs du secteur industriel.



ANOBI® est ergonomique, il se fixe facilement à l'avant-bras de l'opérateur. Libre de ses mouvements, celui-ci peut réaliser les tâches du quotidien sans être gêné et consulter à tout moment ses applications chargées sur le terminal. La technologie E-Ink® (noir et blanc) retenue pour l'écran garantit une lisibilité optimale aussi bien en pleine obscurité qu'en cas de forte luminosité. Son principal atout est sa manipulation compatible avec le port des gants grâce à ses six boutons poussoirs, dont un dédié aux appels d'urgence pour les opérateurs isolés. L'opérateur a également la possibilité d'utiliser la fonctionnalité « appareil photo » pour notifier d'une situation en temps réel. Le scan de QR code, NFC ou RFID est également disponible. Enfin, les séries de tests et d'améliorations apportées pendant plusieurs mois ont permis d'aboutir à un modèle résistant aux projections de liquide, de matières, mais aussi à des températures extrêmes (de - 10° C à + 50° C) sans pour autant altérer l'autonomie de la batterie.



SUEZ et Bouygues Construction ont déjà adopté ce terminal pour plusieurs de leurs activités. SUEZ l'expérimente actuellement dans les villes de Bordeaux, Dijon, et en Ile-de-France, avec une application métiers, pour recueillir en temps réel des données, par exemple le nombre de corbeilles collectées par jour, leur localisation, leur taux de remplissage, la qualité du tri ou encore les besoins de remplacements du mobilier urbain... Ces données renforcent la traçabilité des activités et améliorent leur performance, au bénéfice des équipes terrain et de leurs clients. Sur les chantiers de Bouygues Construction de Saclay pôle BPC et de Bobigny, ANOBI® facilite la gestion des approvisionnements en matières avec la lecture par QR code des bons de livraison et leur suivi (volume reçu, utilisé…), il rend aussi possible la consultation par les opérateurs des tâches à réaliser, l'affectation d'un état (démarrée, en pause, réalisée), ou encore du temps passé sur chacune. Connecté au Wifi des chantiers, ANOBI® permet également de localiser rapidement du matériel ou des équipements (les bennes à déchets ou extincteurs).



Grâce à un système ouvert d'intégration d'applications, le champ d'utilisation d'ANOBI® est large et peut être utilisé par de multiples acteurs industriels, dans la logistique, l'énergie, le bâtiment, le transport. Au total, ce sont déjà six applications métiers que SUEZ et la R&D de Bouygues Construction ont développées et qui sont utilisées par les opérateurs avec ANOBI®. Basé sur une architecture Android, le développement d'applications supplémentaires est réalisable par les directions informatiques des entreprises utilisatrices ou par des sociétés spécialisées.